Власти Кемерова рассказали, когда будут завершены работы по укладке асфальта на Островского

Отмечается, что работы ведутся в сжатые сроки из-за высокой транспортной загрузки этой дороги.

Как рассказали в комитете по работе со СМИ городской администрации, основные работы по укладке асфальта на Островского в Кемерове планируют завершить в течение суток. На текущий момент дорожники уже уложили 88% от всего объёма выравнивающего слоя асфальтобетона.

«Специалисты намерены полностью завершить ремонт магистрали, в том числе обустроить примыкания, до конца строительного сезона», – уточнили в мэрии.

Напомним, ремонт дороги на Островского начался 14 сентября. Он проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: администрация г. Кемерово.