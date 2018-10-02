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2 октября днём траура по погибшим во время пожара детям в Анжеро-Судженске

02 октября 2018 в 09:41

За минувшие выходные в Анжеро-Судженске погибли четверо детей, в том числе три девочки в возрасте до трёх лет. Ещё двое несовершеннолетних отравились угарным газом.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил Анжеро-Судженск, встретился с местными жителями и провёл совещание с социальными службами.

«Социальные службы отчитались, что семьи, в которых произошли трагедии, на учёте не стояли. Этого недостаточно, я приехал не за отчётами. Нужны конкретные действия, чтобы подобные случаи не повторялись. Поручил выработать комплекс конкретных мер по работе с многодетными семьями», — написал на странице своего официальной страницы в соцсети «ВКонтакте» губернатор Кузбасса.

Кроме того, 2 октября 2018 года в Анжеро-Судженске объявлен днём траура по погибшим в пожаре детям. Во всех городских школах проведут уроки безопасности.

 

Фото: vk.com/tsivilev42.


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