В Новокузнецке произошло массовое ДТП с участием маршрутки

Серьезное ДТП произошло 2 октября в Новокузнецке на Ильинском шоссе. Здесь столкнулись маршрутнка и три машины. Фото последствий опубликовало ИА «Город Новостей», на кадрах видно, что легковые авто получили серьезные повреждения.

«К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС России. Они произвели смыв ГСМ с проезжей части и отключили аккумуляторы машин», – сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. По словам очевидцев, в аварии есть погибшие.

Фото: ИА «Город Новостей».