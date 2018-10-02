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В Новокузнецке произошло массовое ДТП с участием маршрутки

02 октября 2018 в 10:09

Серьезное ДТП произошло 2 октября в Новокузнецке на Ильинском шоссе. Здесь столкнулись маршрутнка и три машины. Фото последствий опубликовало ИА «Город Новостей», на кадрах видно, что легковые авто получили серьезные повреждения.

«К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС России. Они произвели смыв ГСМ с проезжей части и отключили аккумуляторы машин», – сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. По словам очевидцев, в аварии есть погибшие.

 

 

Фото: ИА «Город Новостей».


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