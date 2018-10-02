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В Новокузнецком районе найдены мертвыми отец и сын

02 октября 2018 в 11:27

В Новокузнецком районе в посёлке Казанково местная жительница обнаружила в доме тела двоих мужчин. Младший из новокузнечан (1971 года рождения) был избит до смерти, а старший – повешен.

Предварительно установлено, что младший из погибших злоупотреблял спиртными напитками. Из-за этого он часто ссорился с отцом.

«По одной из версий рассматривается причастность к смерти потерпевшего его отца, который после совершённого преступления покончил жизнь самоубийством», — цитируют местные СМИ следователя СО по Новокузнецкому району СУ СК РФ Дианe Злобину.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Отмечается, что следователи отрабатывают сразу несколько версий.


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