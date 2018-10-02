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Рыбак из Юрги утонул в Оби

02 октября 2018 в 13:15

Лодка с тремя мужчинами перевернулась в районе деревни Усть-Чая Колпашевского района Томской области.

Несмотря на то, что на всех рыбаках были надеты спасательные жилеты, двое из них погибли.

«По предварительной информации, 29 сентября рыбаки нарушили правила передвижения на лодке – они переместились на один борт. Местный житель 1957 года рождения выплыл, а мужчины 1973-го и 1956 года рождения погибли. Их тела обнаружили в тот же день», – рассказали в ГУ МЧС России по Томской области.

По словам очевидцев, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что среди погибших оказался житель Юрги.


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