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Мотоциклист погиб в ДТП на автодороге «Томск – Мариинск»

02 октября 2018 в 13:28

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 1 октября, на 196 километре автодороги «Томск – Мариинск». По предварительным данным, около 14:00 водитель ВАЗ-2112 не убедился в безопасности манёвра при обгоне и допустил столкновение с мотоциклом ИЖ.

В результате столкновения погиб водитель мотоцикла, он скончался в больнице. Его пассажирка получила травмы различной степени тяжести. О состоянии водителя авто ничего не сообщается.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.


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