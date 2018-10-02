Мотоциклист погиб в ДТП на автодороге «Томск – Мариинск»

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 1 октября, на 196 километре автодороги «Томск – Мариинск». По предварительным данным, около 14:00 водитель ВАЗ-2112 не убедился в безопасности манёвра при обгоне и допустил столкновение с мотоциклом ИЖ.

В результате столкновения погиб водитель мотоцикла, он скончался в больнице. Его пассажирка получила травмы различной степени тяжести. О состоянии водителя авто ничего не сообщается.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.