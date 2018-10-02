В Прокопьевске застолье закончилось изнасилованием

Местный житель набросился на женщину, когда они вместе отправились за очередной дозой спиртного.

Преступление произошло в июле 2018 года, когда 51-летний мужчина и 32-летняя женщина, распивавшие до этого алкоголь в гостях у своих знакомых, вместе отправились в магазин за новой «партией» спиртного. На помощь женщине пришли случайные прохожие.

«На обратном пути, недалеко от дома знакомых, мужчина сбил женщину с ног и изнасиловал. Жертве преступления помог случайный прохожий, который прибежал на крики. Он же вызвал полицию», - рассказали в следственном комитете.

Дело в отношении кузбассовца передано в суд. Отмечается, что 51-летний мужчина ранее не был судим. Со своей жертвой он познакомился в этот же день в гостях у их общих знакомых.