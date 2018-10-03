Автомобиль слетел с дороги на трассе Кемерово-Новокузнецк

Водитель авто получил травмы.

ДТП произошло во вторник, 2 октября. На одном из участков дороги Кемерово-Новокузнецк произошла слетел с проезжей части LADA Granta.

По словам очевидцев, водитель автомобиля ехал с нарушением правил дорожного движения и в какой-то момент потерял управление, после чего машина вылетела с проезжей части.

Известно, что пострадал водитель машины. Очевидцы ДТП вытащили травмированного мужчину из авто и вызвали скорую помощь.

Фото: vk.com/auto_42.