Автомобиль слетел с дороги на трассе Кемерово-Новокузнецк

ДТП произошло во вторник, 2 октября. На одном из участков дороги Кемерово-Новокузнецк произошла слетел с проезжей части LADA Granta.
По словам очевидцев, водитель автомобиля ехал с нарушением правил дорожного движения и в какой-то момент потерял управление, после чего машина вылетела с проезжей части.
Известно, что пострадал водитель машины. Очевидцы ДТП вытащили травмированного мужчину из авто и вызвали скорую помощь.
Фото: vk.com/auto_42.
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