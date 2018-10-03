Блог с тобой ›› Новости ›› Автомобиль слетел с дороги на трассе Кемерово-Н...

Автомобиль слетел с дороги на трассе Кемерово-Новокузнецк

03 октября 2018 в 09:45

Водитель авто получил травмы.

ДТП произошло во вторник, 2 октября. На одном из участков дороги Кемерово-Новокузнецк произошла слетел с проезжей части LADA Granta.

По словам очевидцев, водитель автомобиля ехал с нарушением правил дорожного движения и в какой-то момент потерял управление, после чего машина вылетела с проезжей части.

Известно, что пострадал водитель машины. Очевидцы ДТП вытащили травмированного мужчину из авто и вызвали скорую помощь.

 

 

Фото: vk.com/auto_42.


Читайте также

Content
В Новокузнецке возле АЗС загорелся трамвай
Content
На кузбасской трассе столкнулись две иномарки, пострадали пять человек (видео)
Content inx960x640
Мошенник из Кузбасса обманывал подростков через соцсети
Content 99b72b5a76c647dbf2d76c86aae5a1e4
В пяти медучреждениях Кузбасса назначены новые главврачи

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?