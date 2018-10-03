В Юргинском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В дежурную часть полиции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в деревне Зеледеево на проезжей части по улице Центральной лежит тело мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что погибший пострадал вследствие ДТП. Водитель с места аварии скрылся.

Правоохранители установили очевидцев ДТП и приступили к отработке водителей, имеющих автомобиль марки ВАЗ-2107 темного цвета. В результате подозреваемый был задержан, им оказался 33-летний житель деревни Зеледеево.

Выяснилось, что он сел за руль своего автомобиля, чтобы съездить за родственником. При этом у мужчины отсутствовали права - в мае этого года его лишили прав за совершение другого ДТП, в котором пострадал человек. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По дороге он совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего умирать на дороге.