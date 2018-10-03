В Ленинске-Кузнецком горела Lada Priora (видео)

Автопожар сняли на видео очевидцы случившегося.

2 октября в переулке Водопьнова загорелся автомобиль Lada Priora. Сигнал о происшествии спасатели получили в 18:40. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались четыре человека и одна единица техники. В 18:48 огонь был ликвидирован.

«В результате у «Лады» обгорел моторный отсек. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов машины.

Фото, видео: vk.com / «Подслушано Ленинск-Кузнецкий».