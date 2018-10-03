В Новокузнецке возле АЗС загорелся трамвай

На видео пожара видно, что у транспортного средства горела крыша.

3 октября в Кузнецком районе Новокузнецка возле АЗС загорелся трамвай. Пассажиры трамвая эвакуировались самостоятельно.

«Сигнал от очевидцев поступил в МЧС России в 9:47. Пассажиры трамвая эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей», – сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время устанавливается причина возгорания транспортного средства.

Фото, видео: vk.com / "ДТП Новокузнецка".