На кузбасской трассе столкнулись две иномарки, пострадали пять человек (видео)

2 октября на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» столкнулись BMW Х3 и Toyota Corolla.
«В результате ДТП травмы получили пять человек», - сообщают местные СМИ со ссылкой на «Дирекцию автомобильных дорог Кузбасса».
Видео последствий аварии выложили в сеть очевидцы случившегося. На кадрах видно, что BMW получил значительные повреждения задней части. У Toyota пострадала передняя часть.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».
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