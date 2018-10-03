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На кузбасской трассе столкнулись две иномарки, пострадали пять человек (видео)

03 октября 2018 в 12:44

2 октября на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» столкнулись BMW Х3 и Toyota Corolla.

«В результате ДТП травмы получили пять человек», - сообщают местные СМИ со ссылкой на «Дирекцию автомобильных дорог Кузбасса».

Видео последствий аварии выложили в сеть очевидцы случившегося. На кадрах видно, что BMW получил значительные повреждения задней части. У Toyota пострадала передняя часть.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

 

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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