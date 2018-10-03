Мошенник из Кузбасса обманывал подростков через соцсети

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ране судимый прокопчанин.

В Кемерове в полицию обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный похитил с ее банковской карты 8 тысяч рублей. Накануне пропажи, ее несовершеннолетней дочери в одной из соцсетей написал незнакомец, который сообщил девочке, что она выиграла дорогой смартфон. Чтобы забрать выигрыш, она должна была предоставить реквизиты родительской банковской карты.

По указанию афериста школьница сделала это втайне от матери.

«В результате он подключился к «мобильному банку» владелицы счёта и похитил сбережения. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Прокопьевска», — сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

После того, как полицейские задержали злоумышленника, они установили его причастность к другим аналогичным преступлениям. Так, ранее молодой человек пообщался со школьницей из Оренбургской области, после чего похитил с карты, реквизиты которой она предоставила, 5 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении прокопчанина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.