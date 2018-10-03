В пяти медучреждениях Кузбасса назначены новые главврачи

Пресс-конференция, посвященная реформированию системы здравоохранения, состоялась в среду, 3 октября.

На ней стало известно, что главврачом «Областной клинической больницы им. С.В. Беляева» стал Михаил Ликстанов, ранее он занимал должность главного врача «Областной детской клинической больницы. Его место занял экс-директор Кемеровского «Областного медицинского информационно–аналитического центра» Дмитрий Беглов. «Областной клинический онкологический диспансер» возглавил Виктор Луценко, который ранее заведовал отделением сосудистой хирургии кемеровской областной клинической больницы.

Руководитель «Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров» (г.Ленинск-Кузнецкий) Ваграм Агаджанян по совместительству стал главным врачом «Полысаевской городской больницы». Также по совместительству, главврач «Новокузнецкой ГКБ № 1» Василий Мальчиков возглавил новокузнецкую «Городскую клиническую больницу №22».

Как отметили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, назначение главных врачей по совместительству в нескольких медучреждениях – это первый шаг на пути к дальнейшему объединению усилий этих больниц. Маломощные клиники, которые испытывают трудности разного характера, путём присоединения к более крупным получают возможность жить как структурное подразделение. Они смогут оказывать тот объём и уровень медицинской помощи, который необходим

Так, в настоящее время в процессе объединения находятся новокузнецкие больницы №22 и №1, а также «Полысаевская городская больница» и «Областной клинический центр охраны здоровья шахтёров» Ленинска-Кузнецка.

«Планируется произвести слияние «Кемеровской областной клинической больницы им. С.В.Беляева», «Областного клинического перинатального центра им. Л.А.Решетовой» и «Кемеровской областной клинической офтальмологической больницы». Целью их объединения выступает создание одной общей многопрофильной клиники», - отметили в ведомстве.