В Кемерове на автобусной остановке умерла женщина

Инцидент произошел около 15:20 3 октября в Ленинском районе города.

По словам очевидцев, жительнице областного центра стало плохо, правоохранители получили сигнал о произошедшем около 15:20.

«Жительнице областного центра стало плохо. На место приехали сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть 70-летней женщины», – сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Причина смерти кемеровчанки устанавливается.

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».