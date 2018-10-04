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В Кемерове на автобусной остановке умерла женщина

04 октября 2018 в 08:57

Инцидент произошел около 15:20 3 октября в Ленинском районе города.

По словам очевидцев, жительнице областного центра стало плохо, правоохранители получили сигнал о произошедшем около 15:20.

«Жительнице областного центра стало плохо. На место приехали сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть 70-летней женщины», – сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Причина смерти кемеровчанки устанавливается.

 

 

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».


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