В Кемерове на автобусной остановке умерла женщина

Инцидент произошел около 15:20 3 октября в Ленинском районе города.
По словам очевидцев, жительнице областного центра стало плохо, правоохранители получили сигнал о произошедшем около 15:20.
«Жительнице областного центра стало плохо. На место приехали сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть 70-летней женщины», – сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Причина смерти кемеровчанки устанавливается.
Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».
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