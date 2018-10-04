Название «Кузбасс» предложили закрепить за Кемеровской областью на законодательном уровне

Видеообращение главы Кузбасса опубликовано в официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

В нем губернатор отметил, что название «Кузбасс» появилось раньше, чем «Кемеровская область». И несмотря на то, что последнее употребляется в официальных документах, на неофициальном уровне более популярным и более употребительным остаётся «Кузбасс».

«Предлагаю сделать юридически равными оба названия – «Кемеровская область» и «Кузбасс». По-моему, это будет справедливо», – цитирует пресс-служба областной администрации Сергея Цивилева.

Идея вынесена на голосование, проголосовать по этой инициативе можно на сайте губернатора. Если итог голосования будет положительным, идею внесут на рассмотрение в Совет народных депутатов региона, а впоследствии областные власти области обратятся к президенту России с просьбой внести соответствующие изменения были внесены в конституцию.

Видео: vk.com / Сергей Цивилев.