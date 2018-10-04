Автоледи устроила тройное ДТП на кузбасской трассе, есть пострадавший

Авария случилась в среду, 3 октября, на автодороге «Таштагол – Шерегеш». В 11:40 на восьмом километре трассы столкнулись два автомобиля марки Toyota и Peugeot.

По данным ГИБДД, ДТП спровоцировала трезвая 57-летняя женщина, управляющая автомобилем Toyota Picnic.

«На встречной полосе автомобиль Toyota Picnic создал опасность для движения автомобилю Toyota Corolla, за рулём которого находилась 24-летняя жительница Кузбасса. Девушка попыталась избежать столкновения и свернула с трассы на обочину, однако её автомобиль слетел в кювет и перевернулся», - сообщили в ведомстве.

В результате аварии травмировалась 24-летняя девушка. Сейчас она находится на амбулаторном лечении. 57-летняя водитель Toyota Picnic и 69-летний водитель Peugeot не пострадали, им принесён материальный ущерб.

«Сопутствующих аварии дорожных условий не было», — уточняется в сводке Дирекции автодорог Кузбасса.