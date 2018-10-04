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На одной из улиц Кемерова подрядчик заменит асфальт за свой счёт

04 октября 2018 в 14:14

В столице Кузбасса подрядчик заменит асфальт на двух участках улицы Мариинская за свой счёт.

Напомним, ремонт проводился по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в городской администрации, эксперты проанализировали пробы нового покрытия и выявили несоответствие асфальта нормам водонасыщения.

«Это связано с недоуплотнением покрытия магистрали при укладке щебёночно-мастичной смеси», – пояснили в мэрии.

 

Фото: администрация г. Кемерово.


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