На одной из улиц Кемерова подрядчик заменит асфальт за свой счёт

В столице Кузбасса подрядчик заменит асфальт на двух участках улицы Мариинская за свой счёт.
Напомним, ремонт проводился по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщили в городской администрации, эксперты проанализировали пробы нового покрытия и выявили несоответствие асфальта нормам водонасыщения.
«Это связано с недоуплотнением покрытия магистрали при укладке щебёночно-мастичной смеси», – пояснили в мэрии.
Фото: администрация г. Кемерово.
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