В Новокузнецке иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло в четверг, 4 октября, на Моховой. На пешеходном переходе возле дома №3/1 водитель Skoda Octavia насмерть сбил мужчину.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, за рулём Skoda находился 48-летний мужчина. Установлено, что он был трезвым.

«По предварительным данным, 49-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он скончался на месте», – сообщили в ведомстве.

Фото последствий аварии опубликовало ИА «Город Новостей».

Фото: ИА «Город Новостей».