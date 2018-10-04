Житель Ленинска-Кузнецкого выжил после наезда поезда

Инцидент произошел около 9:30 3 октября. На 20-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого наехал поезд.

«Это произошло на 194 километре, который находится в черте города. Поезд следовал «Ленинск-Кузнецкий – 1 — Раскатиха», — сообщили в Кузбасском ЛУ МВД России.

Известно, что пострадавший, слушая музыку через наушники, переходил через железнодорожные пути и не заметил приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина был доставлен в Центр реабилитации охраны здоровья шахтеров.

В результате ему ампутировали левую ступню.