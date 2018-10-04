Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Ленинска-Кузнецкого выжил после наезда п...

Житель Ленинска-Кузнецкого выжил после наезда поезда

04 октября 2018 в 17:37

Инцидент произошел около 9:30 3 октября. На 20-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого наехал поезд.

«Это произошло на 194 километре, который находится в черте города. Поезд следовал «Ленинск-Кузнецкий – 1 — Раскатиха», — сообщили в Кузбасском ЛУ МВД России.

Известно, что пострадавший, слушая музыку через наушники, переходил через железнодорожные пути и не заметил приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина был доставлен в Центр реабилитации охраны здоровья шахтеров.

В результате ему ампутировали левую ступню.


Читайте также

Content original
Название «Кузбасс» предложили закрепить за Кемеровской областью на законодательном уровне
Content 580de87ca0a35
Автоледи устроила тройное ДТП на кузбасской трассе, есть пострадавший
Content
На одной из улиц Кемерова подрядчик заменит асфальт за свой счёт
Content
В Новокузнецке иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?