На кузбасской трассе Lexus врезался в стоящее на обочине авто

ДТП произошло в четверг, 4 октября, в 16:55 на 33-м километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». 48-летний водитель Lexus врезался в припаркованную на обочине машину.

«Предварительно установлено, что автомобилист не выбрал подходящую скорость для движения, не справился с управлением, выехал на правую обочину дороги и совершил столкновение со стоящей там Honda Fit», - сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Известно, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получила 69-летняя женщина-водитель автомобиля Honda Fit. Позднее за помощью к медикам обратился и сам водитель Lexus.