В центре Кемерова полностью возобновлено движение троллейбусов

Напомним, движение троллейбусов ограничили в мае из-за реконструкции Советского проспекта. Капремонт проходит по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Как рассказали в администрации города, сейчас капремонт дороги в центре города практически завершён, там проходят завершающие работы. В связи с этим в Кемерове полностью возобновили движение троллейбусных маршрутов, в том числе троллейбуса №2.

Сообщается, что в прямом направлении троллейбус №2 снова будет ездить по маршруту: д.п. «Комсомольский» – просп. Комсомольский – просп. Химиков – бр. Строителей – просп. Ленина – ул. 50 лет Октября – просп. Советский, АО «КЭТК». В обратном: АО «КЭТК» – просп. Советский – ул. 50 лет Октября – просп. Ленина – ул. Терешковой – просп. Химиков – просп. Комсомольский – д.п. «Комсомольский». В вечерний час пик движение будет осуществляться до остановки «ул. Кирова».