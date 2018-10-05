В Кемерове изменят надпись «Кузбасс» в Сосновом бору

Как отметил Сергей Цивилев, скульптура святой Варвары и новая надпись «Кузбасс» станут визитной карточкой региона.

5 октября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, что в Кемерове планируют изменить надпись «Кузбасс», которая установлена на правом берегу в кемеровском Сосновом бору. Сейчас специалисты разрабатывают новый макет.

Кроме того, на месте Поклонного креста в Сосновом бору планируют установить скульптуру святой Варвары.

«Святая Варвара станет символом Кузбасса. Она охраняет шахтёров и тех, кто работает в тяжёлых условиях труда. А у нас вся работа в тяжёлых условиях труда, потому что это Сибирь», — отметил глава региона.

Над макетом памятника уже работает известный скульптор Даши Намдаков. Предполагается, что высота скульптуры будет равна 35 м, а основание – 15 м.