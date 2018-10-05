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Серьезное ДТП с Land Cruiser: трое погибли, один пострадал

05 октября 2018 в 18:34

Смертельная авария произошла днем 5 октября в Прокопьевском районе.

Около 15:20 на 45-м километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» столкнулись Renault Symbol и Toyota Land Cruiser.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области, на место аварии прибыли экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД РФ по Прокопьевскому району, а также экстренные службы.

«По предварительным данным, водитель Reunaul выехал на «встречку», где столкнулся с внедорожником. В результате аварии водитель и двое его пассажиров погибли на месте. Водитель Land Cruiser доставлен в больницу в тяжёлом состоянии», - рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.


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