В Кемерове столкнулись маршрутка и КамАЗ (видео)

Авария произошла днем 6 октября. На улице Красноармейская столкнулись маршрутка и КамАЗ с прицепом.

По данным ГИБДД, в результате ДТП серьёзно травмировался водитель маршрутного такси.

«В момент аварии автобус ПАЗ находился не на маршруте, поэтому пассажиров в салоне не было. Серьёзные травмы в результате столкновения получил водитель маршрутки. Его госпитализировали. Водитель КамАЗа не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Фото и видео последствия аварии опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что что маршрутка значительно повредилась, а КамАз опрокинулся на бок.

Фото: vk.com/«Регион 42».