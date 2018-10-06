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В Кемерове столкнулись маршрутка и КамАЗ (видео)

06 октября 2018 в 16:02

Авария произошла днем 6 октября. На улице Красноармейская столкнулись маршрутка и КамАЗ с прицепом.

По данным ГИБДД, в результате ДТП серьёзно травмировался водитель маршрутного такси.

«В момент аварии автобус ПАЗ находился не на маршруте, поэтому пассажиров в салоне не было. Серьёзные травмы в результате столкновения получил водитель маршрутки. Его госпитализировали. Водитель КамАЗа не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Фото и видео последствия аварии опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что что маршрутка значительно повредилась, а КамАз опрокинулся на бок.

Фото: vk.com/«Регион 42».


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