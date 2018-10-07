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В Кузбассе в заброшенном карьере утонули два дайвера

07 октября 2018 в 17:28

ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком. Два новосибирских дайвера пропали при погружении в затопленный карьер.

Карьер расположен в нескольких километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе. Водоём никак не оборудован для занятий дайвингом.

Согласно предварительным данным, три жителя Новосибирска посетили карьер, глубиной 70 метров, чтобы понырять. Аквалангисты собирались опуститься метров на 20. При погружении около 17:00 в субботу один из членов компании почувствовал недостаток кислорода, и экстренно поднялся на поверхность. Ещё двое так и не вынырнули.

На месте была проведена спасательная операция с участием МЧС, следователей и полицейских, к поискам также привлекались спасатели-водолазы из Новосибирска. В итоге тела мужчин были найдены.

«Одного достали, второго - в процессе. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти, будем выяснять, что случилось», - цитирует ТАСС представителя СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти дайверов. Кроме того, будет тщательно проверено оборудование, с которым погружались аквалангисты.


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