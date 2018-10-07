В Калтане иномарка насмерть сбила велосипедиста

Смертельный инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса, в Калтане на улице Комсомольской иномарка сбила велосипедиста. От полученных травм 20-летний мужчина, который управлял велосипедом, погиб.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Известно, что водитель автомобиля Nissan Bluebird в темноте не заметил велосипедиста, в результате чего наехал на него.