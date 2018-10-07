В Калтане иномарка насмерть сбила велосипедиста

Смертельный инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября.
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса, в Калтане на улице Комсомольской иномарка сбила велосипедиста. От полученных травм 20-летний мужчина, который управлял велосипедом, погиб.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Известно, что водитель автомобиля Nissan Bluebird в темноте не заметил велосипедиста, в результате чего наехал на него.
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