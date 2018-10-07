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В Юрге из-за детской шалости горели два гаража и два автомобиля

07 октября 2018 в 14:42

Крупный пожар произошел в субботу, 6 октября.

У жителя Юрги горели дощатый и металлический гаражи, находившиеся под одной крышей. В момент возгорания внутри гаражей находились два автомобиля.

«Сгорел дощатый гараж, выгорел полностью салон автомобиля «Волга ГАЗ-2410». Кроме того, обгорела обрешетка крыши на площади 6 кв. м, а также закоптились стены металлического гаража и автомобиль «Москвич 408», — сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара послужила шалость детей с огнем.


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