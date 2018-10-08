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В столице Кузбасса неизвестные подожгли частный киоск

08 октября 2018 в 09:38

Пожар произошел ночью 8 октября на улице Забойная в Кедровке.

Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 01:07, уже через 15 минут огонь был ликвидирован. По данным ГУ МЧС Кузбасса, к тушению привлекались четыре человека и одна единица техники.

«На момент прибытия первого подразделения обгорела деревянная обшивка внутри на площади 15 квадратных метров», - рассказали о последствиях случившегося в ведомстве.

Известно, что киоск уже не функционировал. По предварительной версии, причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества - поджог.


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