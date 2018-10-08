В Новокузнецке из горящей многоэтажки спасли пять человек, в том числе двоих детей

Ночью 8 октября в Новокузнецке на улице Чернышова горел многоквартирный десятиэтажный дом с одним подъездом. Сигнал поступил на пульт диспетчера МЧС в 3:10. По данным ГУ МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения из окна трёхкомнатной квартиры на восьмом этаже шёл дым.

«До приезда спасателей из дома эвакуировались 30 человек, ещё пятерых, в том числе двоих детей, на улицу вывели пожарные», — рассказали в ведомстве.

Потушить возгорание удалось в 3:43. К ликвидации ЧП привлекались 13 человек и пять единиц спецтехники. В результате пожара в комнате сгорели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.

Предварительно установлено, что пожар произошёл из-за нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования.