Тройное ДТП в Новокузнецке: есть пострадавшие (видео)

Серьезное ДТП произошло 8 октября в Новокузнецке. На улице Народная столкнулись ВАЗ, Toyota и Volkswagen. Известно, что наибольшие повреждения получил отечественный автомобиль.

К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС России.

«Спасатели отключили аккумуляторы машин и контролировали состояние участников ДТП до прибытия скорой помощи», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Как сообщает «Новокузнецк.Ру» со ссылкой на осведомлённый источник, в результате аварии пострадали два человека, которые находились в ВАЗе.

Фото, видео: vk.com / «ДТП Новокузнецка».