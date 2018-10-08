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Тройное ДТП в Новокузнецке: есть пострадавшие (видео)

08 октября 2018 в 15:30

Серьезное ДТП произошло 8 октября в Новокузнецке. На улице Народная столкнулись ВАЗ, Toyota и Volkswagen. Известно, что наибольшие повреждения получил отечественный автомобиль.

К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС России.

«Спасатели отключили аккумуляторы машин и контролировали состояние участников ДТП до прибытия скорой помощи», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Как сообщает «Новокузнецк.Ру» со ссылкой на осведомлённый источник, в результате аварии пострадали два человека, которые находились в ВАЗе.

 

Фото, видео: vk.com / «ДТП Новокузнецка».

 


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