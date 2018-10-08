В Полысаеве произошла авария с участием мотоциклиста

Напомним, 6 октября в Полысаеве столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл «Yamaha».

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, причиной аварии стало не соблюдение очерёдности проезда водителем Lada Kalina.

«На улице Космонавтов в 17:40 водитель Lada Kalina на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, выезжая с второстепенной дороги не уступил дорогу мотоциклу Yamaha», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

В результате аварии травмировался 27-летний мотоциклист. Сейчас он находится на стационарном лечении.

Известно, что за рулём легкового автомобиля находился 37-летний мужчина, в момент аварии он был трезв. В ведомстве уточнили, что он был в трезвом состоянии.