В Полысаеве произошла авария с участием мотоциклиста

Напомним, 6 октября в Полысаеве столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл «Yamaha».
Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, причиной аварии стало не соблюдение очерёдности проезда водителем Lada Kalina.
«На улице Космонавтов в 17:40 водитель Lada Kalina на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, выезжая с второстепенной дороги не уступил дорогу мотоциклу Yamaha», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.
В результате аварии травмировался 27-летний мотоциклист. Сейчас он находится на стационарном лечении.
Известно, что за рулём легкового автомобиля находился 37-летний мужчина, в момент аварии он был трезв. В ведомстве уточнили, что он был в трезвом состоянии.
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