Ночью в Кузбассе горело кафе

Возгорание произошло 9 октября в одном из заведений Мариинска на улице Котовского.

Сигнал о пожаре в кафе поступил на пульт диспетчера МЧС в 3:37. На момент прибытия первого подразделения МЧС у одноэтажного кирпичного здания горела крыша по всей площади. К ликвидации ЧП привлекались 10 человек и три единицы спецтехники. Полностью потушить возгорание удалось в 4:15.

«В результате происшествия никто не пострадал, однако обгорела крыша заведения», - сообщили о последствиях случившегося в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.