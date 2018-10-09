На кузбасской трассе водитель Nissan насмерть сбил пешехода

Инцидент произошёл рано утром 8 октября в Беловском районе.

В 5:25 за три километра от города водитель Nissan Almera насмерть сбил человека рядом с пешеходным переходом. Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, за рулём легкового автомобиля находился мужчина 45-ти лет в трезвом состоянии.

«Водитель Nissan Almera совершил наезд на пешехода, который, не имея светоотражающих элементов, переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, но не по нему. От полученных травм пешеход скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Личность погибшего пока не установлена.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса.