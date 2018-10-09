В Кузбассе начали первую проверку по факту попытки увольнения предпенсионерки

В Новокузнецке трудовая инспекция инициировала первую в регионе проверку после обращения местной жительницы, которая сообщила, что руководитель попросил её уволиться с занимаемой должности. Женщина должна была выйти на пенсию в 2019 году. Отмечается, что это первый случай в Кемеровской области.

«Проверка покажет, была ли это устная просьба уволиться или письменное распоряжение. Также будет установлена причина и связана ли она с её возрастом», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» представителей ведомства.

Проверка будет проходить в течение 30 дней. Если информация подтвердится, работодателя привлекут к ответственности согласно действующему законодательству.