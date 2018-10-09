В Кузбассе школьница стала жертвой рецидивиста

Роман 17-летней жительницы Киселевска с ранее судимым 25-летним мужчиной закончился жестоким избиением.
Пара начала жить вместе, при этом молодого человека не смутил возраст сожительницы. Через какое-то время он начал издеваться над ней, бить не только руками и ногами, но и теми предметами, которые попадались под руки.
Стоит отметить, что девушка никому не рассказывала о происходящем. Об этом стало известно только тогда, когда потерпевшая попала в больницу после очередного избиения. В итоге ее сожитель предстанет перед судом. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
«25-летнего мужчину будут судить за истязание заведомого несовершеннолетнего лица. Мужчине предъявлено обвинение в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ», — сообщили местные СМИ со ссылкой на заместителя руководителя СО по Киселёвску Светлану Ивлеву.
Свою вину он полностью признал. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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