В Белове женщина получит штраф за смерть ребёнка в сливной яме

Мать не смогла помочь годовалому сыну, когда он провалился в сток.

По версии следствия, днём 15 августа 2018 года потерпевший играл на улице рядом с домом под присмотром матери. Во дворе дома находилась песочница, а рядом с ней — сливная яма, прикрытая автомобильным резиновым ковриком. Женщина увидела, что сын направился к песочнице, а затем, что он провалился в яму. Она позвала на помощь соседей, которые вызвали сотрудников МЧС и «скорую помощь».

«Прибывшие на место ЧП спасатели расширили отверстие ямы, откачали содержимое и достали тело ребёнка. Врачи констатировали смерть мальчика», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано в суд. Отмечается, что свою вину женщина полностью признала.