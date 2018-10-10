Фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» перевели в московскую тюрьму

После попытки суицида Андрея Бурсина направили на психолого-психиатрическую экспертизу в московский институт имени Сербского, а затем перевели в одну из столичных тюрем.

Напомним, Андрей Бурсин обвиняется в халатности. По версии следствия, Андрей Бурсин нарушил требования закона «О пожарной безопасности» и неправильно организовал работу спасателей на пожаре в «Зимней вишне».

Жена обвиняемого Татьяна Бурсина рассказала, что уже больше недели пытается выяснить, где находится её муж.

«Ни следователь, ни адвокат мне ничего не говорили, а вчера вечером я получила письмо от Андрея, в ответ на моё письмо, которое я отправляла ещё 7 сентября. Он написал: «Нахожусь в Бутырке, жду этапа. Чувствую себя хорошо, настроение хорошее, люблю, целую, скучаю»,- цитирует «КоммерсантЪ-Сибирь» заявление супруги Бурсина.