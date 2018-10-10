Легковушка завалилась на бок на «зебре» в Кемерове

ДТП произошло вечером 9 октября на пешеходном переходе на проспекте Шахтёров.
Напротив дома №47 завалился на бок легковой автомобиль.
«Услышала визг колёс, потом шум, посмотрела в окно, а там машина на бок опрокинулась прям на пешеходном переходе. Полиция приехала быстро», — цитируют местные очевидцев последствий аварии.
На месте работали сотрудники скорой помощи. По словам свидетелей, никто из пешеходов не пострадал. Присутствующие предположили, что водитель был пьян.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: vk.com/«Регион 42».
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