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Легковушка завалилась на бок на «зебре» в Кемерове

10 октября 2018 в 10:21

ДТП произошло вечером 9 октября на пешеходном переходе на проспекте Шахтёров.

Напротив дома №47 завалился на бок легковой автомобиль.

«Услышала визг колёс, потом шум, посмотрела в окно, а там машина на бок опрокинулась прям на пешеходном переходе. Полиция приехала быстро», — цитируют местные очевидцев последствий аварии.

На месте работали сотрудники скорой помощи. По словам свидетелей, никто из пешеходов не пострадал. Присутствующие предположили, что водитель был пьян.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

 

Фото: vk.com/«Регион 42».


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