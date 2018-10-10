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В Кемерове из-за украденной батареи затопило многоэтажку

10 октября 2018 в 13:56

Инцидент произошел в ночь на 9 октября в доме №92 по проспекту Шахтеров.

На 10-м этаже неизвестные похитили батарею. Из-за этого лестничный пролёт подтопило, вода попала в том числе в шахту лифта.

Лифтовая компания открыла шахту, специалисты откачали из неё воду, а стены просушили с помощью тепловой пушки. В настоящее время лифт работает в обычном режиме.

В обслуживающей компании рассказали, что новые батареи уже куплены. Их планируется установить до конца недели. Стоит отметить, что ранее в этом же доме на 16 этаже неизвестные украли еще одну батарею. А на этот раз в доме была раскручена еще одна батарея - на пятом этаже, однако её украсть не успели.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленников. В подъезде установлены видеокамеры, и записи уже переданы специалистам.

 

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».


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