В Тайге водитель Nissan врезался в бетонные плиты и перевернулся

В результате мужчина травмировался.
ДТП произошло вечером 9 октября. Автомобиль Nissan Skyline врезался в бетонные плиты и перевернулся.
«По предварительным данным, трезвый 28-летний водитель не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Сейчас он находится на амбулаторном лечении», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.
Отмечается, что автомобилист был в машине не один. С ним был приятель, который не пострадал.
Фото: vk.com/«Регион 42».
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