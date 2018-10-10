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В Тайге водитель Nissan врезался в бетонные плиты и перевернулся

10 октября 2018 в 14:06

В результате мужчина травмировался.

ДТП произошло вечером 9 октября. Автомобиль Nissan Skyline врезался в бетонные плиты и перевернулся.

«По предварительным данным, трезвый 28-летний водитель не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Сейчас он находится на амбулаторном лечении», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Отмечается, что автомобилист был в машине не один. С ним был приятель, который не пострадал.

 

Фото: vk.com/«Регион 42».


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