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В Прокопьевске пенсионер насмерть сбил мужчину

10 октября 2018 в 16:56

Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом перекрёстке по «зебре».

Смертельный инцидент произошел во вторник, 9 октября. 60-летний водитель Lada Priora совершил наезд на пешехода.

«От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Известно, что мужчина переходил дорогу на нерегулируемом перекрёстке по пешеходному переходу. В ведомстве также отметили, что в момент наезда водитель Lada Priora отечественного авто был трезв.


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