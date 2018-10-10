В Прокопьевске пенсионер насмерть сбил мужчину

Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом перекрёстке по «зебре».

Смертельный инцидент произошел во вторник, 9 октября. 60-летний водитель Lada Priora совершил наезд на пешехода.

«От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Известно, что мужчина переходил дорогу на нерегулируемом перекрёстке по пешеходному переходу. В ведомстве также отметили, что в момент наезда водитель Lada Priora отечественного авто был трезв.