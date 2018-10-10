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В Кузбассе водитель сбил бабушку с двумя внуками и скрылся

10 октября 2018 в 17:14

Инцидент произошел в Мариинске. Рядом с пешеходным переходом водитель ВАЗа сбил бабушку с двумя внуками и скрылся с места ДТП.

В итоге 7-летний ребёнок попал в больницу, женщине и двухлетнему пешеходу оказали разовую медпомощь.

«В поиске виновника аварии помогли очевидцы ДТП, они даже нашли машину. Через несколько дней сотрудники задержали кузбассовца», - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Выяснилось, что в момент аварии за рулём ВАЗа находился 47-летний житель Мариинска, ранее лишённый права управления транспортными средствами. Он не отрицал свою причастность к совершению ДТП. Теперь ему предстоит оплатить несколько штрафов и грозит административный арест.


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