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Междуреченское кафе отравило посетителей сладостями

11 октября 2018 в 09:30

После посещения одного из городских заведений несколько человек попали в больницу с диагнозом «пищевое отравление».

«По предварительной информации, все посетители, обратившиеся за помощью, покупали один и тот же продукт – что-то из сладкого. Через непродолжительное время они почувствовали тошноту и слабость», – рассказали в следственном комитете.

В настоящее время Роспотребнадзор выдал распоряжение закрыть кафе. По акту случившегося ведется также доследственная проверка. Следователи установят, соответствовал ли этот продукт требованиям безопасности и санитарным нормам.


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