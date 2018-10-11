Междуреченское кафе отравило посетителей сладостями

После посещения одного из городских заведений несколько человек попали в больницу с диагнозом «пищевое отравление».

«По предварительной информации, все посетители, обратившиеся за помощью, покупали один и тот же продукт – что-то из сладкого. Через непродолжительное время они почувствовали тошноту и слабость», – рассказали в следственном комитете.

В настоящее время Роспотребнадзор выдал распоряжение закрыть кафе. По акту случившегося ведется также доследственная проверка. Следователи установят, соответствовал ли этот продукт требованиям безопасности и санитарным нормам.