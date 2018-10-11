В Кузбассе достали из карьера тело второго утонувшего дайвера

7 октября удалось поднять первого мужчину.

На прошлой неделе трое дайверов из Новосибирска погрузились под воду в необорудованном для дайвинга карьере. Через некоторое время один из них поднялся на поверхность из-за нехватки воздуха. Двое его приятелей пропали, их тел были обнаружены 7 октября.

Из-за плохой видимости поднять на поверхность удалось только одно тело. Однако 11 октября специалисты возобновили поисковую операцию. Они нашли тело второго дайвера на глубине 33,5 м и достали его из карьера.