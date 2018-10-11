Прокопчанин сбил ребенка и бросил его на дороге

Около 16:00 48-летний водитель «Волги» на глазах отца сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП.

По версии водителя, он уехал с места аварии из-за того, что отец мальчика начал ему угрожать. Однако отец ребёнка утверждает обратное: автомобилист уехал до того, как он успел к нему подойти.

«Автолюбитель рассказал, что ехал по двору. Ребёнок внезапно выскочил из-за припаркованной машины, водитель пытался предотвратить наезд, но не успел. Мальчик упал, а затем сразу же поднялся», — рассказали в ГИБДД по Прокопьевску.

В результате аварии мальчик получил ушибы. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.