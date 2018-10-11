Задержан заместитель главы Белова по ЖКХ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, чиновник был задержан после обысков в администрации.

Как пояснили в Следственном комитете по Кемеровской области, в мэрии Белова действительно проводились «следственные действия».

«Правоохранители произвели выемку документов из-за уголовного дела о гибели 10-летнего мальчика, упавшего в шламоотстойни», - сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии Белова.

Речь идет о трагедии, произошедшей в мае прошлого года. Тогда в беловском микрорайоне Чертинский в шламоотстойник упали два мальчика. В результате один ребёнок скончался, а второй получил ожоги.