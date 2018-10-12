В Киселевске неизвестный сжёг чужую иномарку

Инцидент произошёл ранним утром 12 октября на улице Богдана Хмельницкого.

Сигнал спасателям поступил в 04:00. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, горела Toyota Avensis 2007 года. Уже через восемь минут пожар был ликвидирован.

«На момент прибытия первого подразделения автомобиль был полностью в огне. К тушению привлекались пять человек и одна единица техники», — рассказали в ведомстве.

В результате у иномарки прогорел моторный отсек и салон. Предварительной причиной автопожара назван поджог.