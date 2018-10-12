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В Кузбассе планируют запретить продажу алкоголя в праздники

12 октября 2018 в 12:27

В Кемеровской области планируют законодательно запретить продавать алкоголь в праздничные дни. Соответствующий законопроект уже разработан.

«Согласно законопроекту, запрещается реализация алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания, в День Победы — 9 мая, Международный день защиты детей – 1 июня, День России – 12 июня, День молодёжи – 27 июня, День знаний – 1 сентября, Всероссийский день трезвости – 11 сентября, а также в дни проведения выпускных вечеров и последних звонков», — рассказала начальник областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина.

Отмечается, что в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, то запрет на продажу спиртного переносится на следующий рабочий день.

В свою очередь за нарушение закона хотят ввести штраф до 100 тысяч рублей.


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