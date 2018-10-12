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В Кузбассе учёные будут отвечать за безопасность шахтёров

12 октября 2018 в 14:02

На сегодняшний день в Кузбассе уголь добывают на 42 шахтах и 52 разрезах. Надёжность электроснабжения на шахтах будут проверять специалисты профильных институтов.

Как сообщили в областной администрации, ранее кузбасским специалистам поручили разработать согласованный порядок действий учёных и специалистов энергоснабжающих организаций, так как это является одной из важных задач по обеспечению промышленной безопасности.

«В Кемеровской области действуют четыре профильных научных института: ВостНИИ, ОАО «Кузбассгипрошахт», Федеральный центр угля и углехими Сибирского отделения РАН, Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», — сообщили в администрации.

Также учёные будут принимать участие в разработке мероприятий, направленных на снижение аварийности в системах внешнего электроснабжения.

Отмечается, что первую проверку учёные проведут на шахте «Берёзовская».


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